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Черги на кордоні України — де водії можуть застрягнути сьогодні ввечері

28 березня 2024 19:53
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України ввечері 28 березня
Черга з автомобілів на державному кордоні. Фото ілюстративне: Західний кордон
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Прикордонники оприлюднили нову інформацію щодо черг на кордоні України з країнами Європейського Союзу та Молдовою станом на сьогоднішній вечір, 28 березня. На деяких пунктах пропусків водіям доведеться довго стояти в заторах. Під час планування поїздок їм варто пам'ятати про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 28 березня: пункти пропуску

Станом на 19:00 28 березня черги з авто та автобусів на кордоні з сусідніми країнами зафіксовані на декількох КПП. 

Черги на кордоні з Польщею 26 березня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 20 л/а, 1 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 25 л/а, 7 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 350 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 26 березня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 23 березня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 25 л/а, 12 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 26 березня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 26 березня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, на пунктах пропуску на кордоні України та Польщі зростають черги з українців і їх транспортних засобів, які хочуть виїхати за кордон. Найбільші черги фіксуються у "Краківці" та "Шегинях". 

Також польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. За минулу добу вони пропустили через КПП "Ягодин" в бік України лише близько 60 вантажівок.

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кордон
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Україна
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черги на кордоні

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