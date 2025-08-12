Відео
Головна Авто Черги на кордоні України — де водіям доведеться чекати годинами

Черги на кордоні України — де водіям доведеться чекати годинами

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 10:08
Черги на кордоні України 12 серпня — де великі затори автомобілів
Перевірка документів на прикордонному КПП. Фото: ДПСУ

Станом на ранок вівторка, 12 серпня, черги на кордоні України були помічені на багатьох пунктах пропуску. Прикордонники наполягають, щоб водії зважали на можливі перебої в роботі електронних систем і планували поїздки завчасно для уникнення непорозумінь.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 12 серпня

У вівторок, 12 серпня, велика кількість машин наразі помічена на виїзді до Польщі, Словаччини та Угорщини. На інших напрямках також зафіксована незначна кількість авто. 

Черги на кордоні з Польщею 12 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 55 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 45 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 12 серпня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 12 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 12 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 15 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 15 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 12 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, в Одеській області затримали жінку, яка намагалася провезти через кордон старовинні артефакти.

Також читайте на Новини.LIVE, які обмеження діють для чоловіків-пенсіонерів на виїзд за кордон у серпні. 

