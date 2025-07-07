Черги на кордоні України 7 липня — на яких КПП великі затори

Черги на кордоні України — де авто чекають в заторах годинами
Черги на кордоні України станом зранку в понеділок, 7 липня, зафіксовані одразу на кількох пунктах пропуску. Крім того, прикордонники попереджають водіїв про можливі збої в роботі електронних систем і закликають планувати свої поїздки заздалегідь, щоб уникнути непорозумінь.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.
Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 7 липня
Черги на кордоні України є майже на всіх КПП станом на 09:00 ранку 7 липня.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 45 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 00 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 20 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, в Румунії оновили правила перетину кордону. Читайте, без якого документу можуть заборонити в'їзд до країни.
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