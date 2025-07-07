Черги на кордоні України 7 липня — на яких КПП великі затори

Черга з автомобілів на КПП. Фото: ДПСУ

Черги на кордоні України станом зранку в понеділок, 7 липня, зафіксовані одразу на кількох пунктах пропуску. Крім того, прикордонники попереджають водіїв про можливі збої в роботі електронних систем і закликають планувати свої поїздки заздалегідь, щоб уникнути непорозумінь.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 7 липня

Черги на кордоні України є майже на всіх КПП станом на 09:00 ранку 7 липня.

"Ягодин" — 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 45 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 00 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 20 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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