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Черги на кордоні України — автобуси стоять годинами на шести КПП

14 червня 2024 06:35
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні вранці 14 червня
Автобуси у черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба України
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні України вранці у п'ятницю, 14 червня, зафіксовані на багатьох пунктах пропуску. Водіїв закликають перед плануванням поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на контрольно-пропускних пунктах. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 14 червня: пункти пропуску

Станом на 05:30 14 червня черги з легкових автомобілів та автобусів на кордоні із сусідніми країнами прикордонники виявили у таких пунктах пропуску. 

Черги на кордоні з Польщею 14 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 14 червня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 14 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 14 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонн);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 14 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, польські прикордонники затримали студента 4 курсу Львівського університету внутрішніх справ, який намагався втекти до Польщі. 

Також ми повідомляли, що військовозобов’язаний може виїхати за межі України, супроводжуючи батька-інваліда ІІ групи. Але для цього він має оформити відповідні документи і мати актуальний військовий квиток. 

Польща
Румунія
прикордонники
Словаччина
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Угорщина
черги на кордоні
Молдова
КПП
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