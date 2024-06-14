Черги на кордоні України сьогодні вранці 14 червня

Автобуси у черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба України

Черги на кордоні України вранці у п'ятницю, 14 червня, зафіксовані на багатьох пунктах пропуску. Водіїв закликають перед плануванням поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на контрольно-пропускних пунктах.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 14 червня: пункти пропуску

Станом на 05:30 14 червня черги з легкових автомобілів та автобусів на кордоні із сусідніми країнами прикордонники виявили у таких пунктах пропуску.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонн);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, польські прикордонники затримали студента 4 курсу Львівського університету внутрішніх справ, який намагався втекти до Польщі.

Також ми повідомляли, що військовозобов’язаний може виїхати за межі України, супроводжуючи батька-інваліда ІІ групи. Але для цього він має оформити відповідні документи і мати актуальний військовий квиток.