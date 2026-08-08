Черги на кордоні сьогодні: затори фіксуються на десятках КПП

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Кіра Топенко Редактор, провідний експерт "Авто"

У суботу, 8 серпня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 8 серпня

Сьогодні, 8 серпня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок фіксується на 14 контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 65 л/а, 1 автобуc (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 65 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 45 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 50 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 29 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 40 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що 200 тисяч кілометрів на одометрі не означають, що вживаний автомобіль буде проблемним — значно важливіші його технічний стан та історія обслуговування. Велике значення мають умови експлуатації, своєчасна заміна оливи та обслуговування ключових вузлів, особливо під час великого ТО. Перед купівлею авто з таким пробігом експерти радять провести комплексну діагностику, перевірити історію за VIN-кодом і обов’язково здійснити тест-драйв.

Новини.LIVE також писали, що у бюджеті до 8000 доларів в Україні можна знайти чимало надійних корейських автомобілів із пробігом. Серед рекомендованих моделей — Hyundai Accent, Kia Rio, Hyundai Elantra та Hyundai Tucson, а лідерами рейтингу стали Kia Ceed і Hyundai i30. Під час вибору вживаного авто експерти радять насамперед оцінювати його технічний стан, надійність двигуна та майбутні витрати на обслуговування.