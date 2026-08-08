Черги на кордоні сьогодні: затори фіксуються на десятках КПП
У суботу, 8 серпня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 8 серпня
Сьогодні, 8 серпня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок фіксується на 14 контрольно-пропускних пунктах.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 65 л/а, 1 автобуc (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 65 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 45 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Смільниця" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 50 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 29 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 40 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Новини.LIVE інформували, що 200 тисяч кілометрів на одометрі не означають, що вживаний автомобіль буде проблемним — значно важливіші його технічний стан та історія обслуговування. Велике значення мають умови експлуатації, своєчасна заміна оливи та обслуговування ключових вузлів, особливо під час великого ТО. Перед купівлею авто з таким пробігом експерти радять провести комплексну діагностику, перевірити історію за VIN-кодом і обов’язково здійснити тест-драйв.
Новини.LIVE також писали, що у бюджеті до 8000 доларів в Україні можна знайти чимало надійних корейських автомобілів із пробігом. Серед рекомендованих моделей — Hyundai Accent, Kia Rio, Hyundai Elantra та Hyundai Tucson, а лідерами рейтингу стали Kia Ceed і Hyundai i30. Під час вибору вживаного авто експерти радять насамперед оцінювати його технічний стан, надійність двигуна та майбутні витрати на обслуговування.
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