Черги на кордоні сьогодні: сотні автівок стоять у заторах
У п'ятницю, 7 серпня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 7 серпня
Сьогодні, 7 серпня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 13 контрольно-пропускних пунктах.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 70 л/а, 1 автобуc (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 55 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 65 л/а, 0 автобусів, 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 40 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 10 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 30 пішоходів;
- "Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 4 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Новини.LIVE інформували, що відкриті вікна можуть стати економною альтернативою кондиціонера в автомобілі під час повільної їзди. На швидкості до 70 км/год такий спосіб допомагає охолодити салон без значного впливу на витрату пального. Водночас на швидкості понад 85 км/год відчинені вікна можуть збільшити витрату пального приблизно на 20%, тому на трасі вигідніше користуватися кондиціонером.
Новини.LIVE також писали, що механіки назвали п’ять бензинових двигунів, які вважають надійними, та п’ять проблемних агрегатів. Серед рекомендованих — мотори Volkswagen, Opel, Hyundai/Kia та Nissan, а також 1.4 TSI EA211. До найгірших потрапили Ford 1.0 EcoBoost, BMW 2.0 N20, PSA 1.6 EP6, Hyundai 2.0 G4KD та Mercedes 1.8 M271.
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