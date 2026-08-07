Черги на кордоні сьогодні: сотні автівок стоять у заторах

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Кіра Топенко Редактор, провідний експерт "Авто"

У п'ятницю, 7 серпня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 7 серпня

Сьогодні, 7 серпня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 13 контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 70 л/а, 1 автобуc (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 55 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 65 л/а, 0 автобусів, 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 40 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 10 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 30 пішоходів;

"Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 4 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що відкриті вікна можуть стати економною альтернативою кондиціонера в автомобілі під час повільної їзди. На швидкості до 70 км/год такий спосіб допомагає охолодити салон без значного впливу на витрату пального. Водночас на швидкості понад 85 км/год відчинені вікна можуть збільшити витрату пального приблизно на 20%, тому на трасі вигідніше користуватися кондиціонером.

Новини.LIVE також писали, що механіки назвали п’ять бензинових двигунів, які вважають надійними, та п’ять проблемних агрегатів. Серед рекомендованих — мотори Volkswagen, Opel, Hyundai/Kia та Nissan, а також 1.4 TSI EA211. До найгірших потрапили Ford 1.0 EcoBoost, BMW 2.0 N20, PSA 1.6 EP6, Hyundai 2.0 G4KD та Mercedes 1.8 M271.