Черги на кордоні 2 липня: скупчення автівок на низці КПП

Черги на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

У четвер, 2 липня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 2 липня

Сьогодні, 2 липня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 10 контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 45 л/а, 1 автобуc (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 60 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 40 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що під час літньої спеки перегрів становить серйозну загрозу не лише для двигунів авто, а й для батарей електромобілів, поступово зменшуючи їхню місткість і запас ходу. Найкраще літій-іонні акумулятори працюють за температури +20…+25 °C, тоді як спека понад +30 °C прискорює їхнє зношення та змушує систему витрачати більше енергії на охолодження. Найкраще від перегріву захищені електрокари з активною рідинною системою охолодження батареї.

Новини.LIVE також писали, що вживаний BMW i3 залишається одним із найцікавіших компактних електромобілів на вторинному ринку завдяки оригінальному дизайну, якісному салону та хорошій динаміці. Перед купівлею варто звернути увагу на тип батареї, адже різні версії моделі забезпечують реальний запас ходу від 100 до 270 км. Окремі комплектації оснащені бензиновим генератором для збільшення автономності, а спортивна версія i3s пропонує кращу динаміку, але жорсткішу підвіску.