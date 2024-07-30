Ситуація на кордоні України сьогодні 30 липня — на виїзді до яких країн є черги

Колона автівок на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ-Західний кордон

Черги на кордоні України у вівторок, 30 липня, фіксують на одному контрольно-пропускному пункті — на виїзді до Польщі. Також українців, які їдуть до країн Європейського Союзу та Молдови, просять зважати на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 30 липня: пункти пропуску

Станом на 5:30 30 липня на деяких пунктах пропуску на кордоні з сусідніми країнами прикордонники фіксують черги з автобусів та легкових автомобілів.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 15 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т. ч. ПММ).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 9:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 8:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 8:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонн);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Перетин кордону для чоловіків після 16 липня

Нагадаємо, у ДПСУ пояснили, що на кордоні у військовозобов'язаних жінок, на відміну від чоловіків, не перевірятимуть оновлення даних. Вони мають право виїжджати.

Раніше ми писали, що громадянин, який за результатами військово-лікарської комісії визнаний тимчасово непридатним, має право виїжджати за кордон. Це право він не втрачає навіть після завершення терміну ВЛК — на нову комісію його має спеціально направити територіальний центр комплектування.

Речник ДПСУ Андрій Демченко нагадав нові правила перетину кордону. За його словами, з 17 липня під час виїзду з країни перевіряють військово-облікові документи в усіх громадян чоловічої статі від 18 до 60 років.