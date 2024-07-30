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Черги на кордоні — що відбувається на виїздах з України

30 липня 2024 07:29
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Ситуація на кордоні України сьогодні 30 липня — на виїзді до яких країн є черги
Колона автівок на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ-Західний кордон
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні України у вівторок, 30 липня, фіксують на одному контрольно-пропускному пункті — на виїзді до Польщі. Також українців, які їдуть до країн Європейського Союзу та Молдови, просять зважати на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 30 липня: пункти пропуску

Станом на 5:30 30 липня на деяких пунктах пропуску на кордоні з сусідніми країнами прикордонники фіксують черги з автобусів та легкових автомобілів. 

Черги на кордоні з Польщею 30 липня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 15 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т. ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 30 липня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 9:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 30 липня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 8:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 8:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 30 липня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонн);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 30 липня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Перетин кордону для чоловіків після 16 липня 

Нагадаємо, у ДПСУ пояснили, що на кордоні у військовозобов'язаних жінок, на відміну від чоловіків, не перевірятимуть оновлення даних. Вони мають право виїжджати.

Раніше ми писали, що громадянин, який за результатами військово-лікарської комісії визнаний тимчасово непридатним, має право виїжджати за кордон. Це право він не втрачає навіть після завершення терміну ВЛК — на нову комісію його має спеціально направити територіальний центр комплектування.

Речник ДПСУ Андрій Демченко нагадав нові правила перетину кордону. За його словами, з 17 липня під час виїзду з країни перевіряють військово-облікові документи в усіх громадян чоловічої статі від 18 до 60 років.

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