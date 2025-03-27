Черги на кордоні України 28 березня — на яких КПП зафіксовані затори

Черги на кордоні — на якому пункті пропуску найбільші затори
Черги на кордоні України зранку 27 березня зафіксовано на декількох пунктах пропуску. Водіям доведеться зачекати під час поїздки до Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. Крім того, водіям радять враховувати можливі перебої в роботі електронних систем контрольних служб.
Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 27 березня
Станом на 09:00 прикордонники попереджають про затори на кордоні з чотирма країнами.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 40 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 25 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 35 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 15 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 15 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
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