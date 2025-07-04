Черги на кордоні України 4 липня — де багато авто і затори

Перевірка документів на КПП. Фото: ДПСУ

На виїзді з України, станом на 09:00 у п'ятницю, 4 липня, є затори на кількох контрольно-пропускних пунктах на кордоні. Задля уникнення непорозумінь, водіїв попереджають про можливі збої в роботі електронних систем контролю і радять планувати поїздку заздалегідь.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 4 липня

У п'ятницю, 4 липня, черги на кордоні України є на кількох КПП.

"Ягодин" — 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 75 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 40 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 15 л/а, 2 автобуи, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 10 л/а, 0 автобусів, 10 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 20 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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