Головна Авто Черги на кордоні — які пункти пропуску перевантажені

Черги на кордоні — які пункти пропуску перевантажені

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 12:10
Черги на кордоні 5 жовтня — на яких КПП затори
Пропуск через кордон. Фото: ДПСУ

У неділю, 5 жовтня, черги на кордоні України помічені на декількох пунктах пропуску. Прикордонники наголошують, щоб водії зважали на можливі перебої в роботі електронних систем і планували поїздки завчасно. 

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 5 жовтня

Станом на ранок 5 жовтня зафіксовано затори на декількох контрольно-пропускних пунктах на виїзді з України.

Черги на кордоні з Польщею 4 жовтня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 4 жовтня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 4 жовтня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 4 жовтня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 4 жовтня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що одна із сусідніх країн запроваджує нові правила для авто з України.

Також ми писали, кому можуть заборонити в’їзд до Польщі в жовтні.

кордон авто прикордонники ДПСУ черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
