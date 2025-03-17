Черги на кордоні 17 березня — яка ситуація зранку

Черги з авто на кордоні. Фото: ДПСУ

Зранку 17 березня на контрольно-пропускних пунктах на кордоні України не зафіксовані великі черги. Водночас прикордонники попереджають про можливі збої в роботі електронних систем контрольних служб та просять водії враховувати це.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 17 березня

Зранку у понеділок, 17 березня, в Україні зафіксовано черги лише на одному ККП.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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