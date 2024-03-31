Черги на кордоні — де водіям доведеться довго простояти в заторах
Працівники прикордонної служби України оновили інформацію щодо черг на кордоні України з країнами Європейського Союзу та Молдовою сьогодні вранці, 31 березня. Водіям не доведеться довго стояти в заторах на більшості пунктах пропусків. Попри це, у відомстві радять під час планування поїздок пам'ятати про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 31 березня: пункти пропуску
Станом на 06:00 31 березня черги з авто та автобусів на кордоні з сусідніми країнами практично не зафіксовані на більшості КПП.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 0 л/а, 0 автобус; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 0 л/а, 3 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 0 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
- "Нижанковичі" - 350 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- "Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" - 15 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів..
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
- "Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
- "Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, Білгород-Дністровський прикордонний загін почав видавати дозволи для перебування у прикордонній смузі.
Тим часом прикордонники продовжують викривати канали незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.
Читайте Новини.LIVE!