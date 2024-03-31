Водії очікують в черзі на кордоні. Фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA

Працівники прикордонної служби України оновили інформацію щодо черг на кордоні України з країнами Європейського Союзу та Молдовою сьогодні вранці, 31 березня. Водіям не доведеться довго стояти в заторах на більшості пунктах пропусків. Попри це, у відомстві радять під час планування поїздок пам'ятати про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 31 березня: пункти пропуску

Станом на 06:00 31 березня черги з авто та автобусів на кордоні з сусідніми країнами практично не зафіксовані на більшості КПП.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 0 л/а, 0 автобус; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 0 л/а, 3 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 0 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" - 350 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

"Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" - 15 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів..

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, Білгород-Дністровський прикордонний загін почав видавати дозволи для перебування у прикордонній смузі.

Тим часом прикордонники продовжують викривати канали незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.