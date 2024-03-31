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Черги на кордоні — де водіям доведеться довго простояти в заторах

31 березня 2024 06:21
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України 31 березня
Водії очікують в черзі на кордоні. Фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Працівники прикордонної служби України оновили інформацію щодо черг на кордоні України з країнами Європейського Союзу та Молдовою сьогодні вранці, 31 березня. Водіям не доведеться довго стояти в заторах на більшості пунктах пропусків. Попри це, у відомстві радять під час планування поїздок пам'ятати про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 31 березня: пункти пропуску

Станом на 06:00 31 березня черги з авто та автобусів на кордоні з сусідніми країнами практично не зафіксовані на більшості КПП. 

Черги на кордоні з Польщею 30 березня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 0 л/а, 0 автобус; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 0 л/а, 3 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 0 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" - 350 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 30 березня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" -  0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 30 березня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 15 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів..

Черги на кордоні з Румунією 30 березня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 30 березня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, Білгород-Дністровський прикордонний загін почав видавати дозволи для перебування у прикордонній смузі. 

Тим часом прикордонники продовжують викривати канали незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Європейський союз
Польща
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черги на кордоні

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