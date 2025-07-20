Черги на кордоні 20 липня — на яких КПП є затори

Черги на кордоні — де можливі затори сьогодні
Черги на кордоні України у неділю, 20 липня, зафіксовані на низці пунктів пропуску. Водночас водіїв та пасажирів попереджають про можливі збої в роботі електронних систем і радять планувати свої поїздки заздалегідь.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.
Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 20 липня
Черги на кордоні України є на багатьох КПП. Станом на 09:00 ранку 20 липня зафіксовано затори на низці пунктів.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 80 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 45 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 35 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 30 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Раніше ми повідомляли про те, яку валюту можуть вилучити на кордоні. Крім того, можна отримати великий штраф.
Також ми розповідали про те, без яких документів не вдасться виїхати за кордон з України у липні.
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