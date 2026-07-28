Черги на кордоні: де фіксують найбільше автомобілів

Перевірка документів на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

Кіра Топенко Редактор, провідний експерт "Авто"

У вівторок, 28 липня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше скупчення транспорту спостерігається на напрямках до Польщі.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 28 липня

Сьогодні, 28 липня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд.

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 20 л/а, 0 автоб., 120 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"М.Березний" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 7 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 5 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що перевищення швидкості часто пов’язують із небезпекою аварій та штрафами, однак дослідники звернули увагу ще на один наслідок агресивної їзди. Нові дані показують, що дотримання швидкісних обмежень може допомогти водіям помітно скоротити витрати на пальне. Для цього не потрібно переходити на електромобіль — достатньо зменшити швидкість і плавніше керувати автомобілем під час щоденних поїздок.

Новини.LIVE також писали, що досвідчений автомеханік Скотті Кілмер, який понад 50 років працює з автомобілями, заявив, що змінив свою думку щодо бренду Toyota. Раніше він вважав ці машини одними з найнадійніших завдяки їхній довговічності, однак останні тенденції у виробництві змусили його переглянути ставлення. За словами фахівця, надійність нових моделей Toyota поступово знижується, що помічають як власники авто, так і професійні механіки.