Бензин, дизель, газ чи електро: яка ціна 100 км автопробігу влітку 2026 року

Паливо проти електрики. Колаж: Новини.LIVE

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Навесні ціни на пальне в України змушували водіїв серйозно задуматись про відмову від деяких типів автомобілів, то станом на кінець червня ситуація суттєво змінилася. Експерти оновили свій техніко-економічний розрахунок вартості 100 км пробігу на базі універсальної платформи Volkswagen Golf VII. Ця популярна модель дозволяє об'єктивно порівняти витрати бензинових, дизельних, газових та електричних версій в однакових умовах.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Традиційне пальне

Дизельні авто після суттєвого падіння вартості пального на 13 грн/л перетворилися на лідера економії серед традиційних машин. Тепер подолання відрізка у 100 км на дизелі обходиться в 423,5 грн, що майже на 100 грн дешевше за бензиновий аналог. Такий варіант знову повернув собі статус ідеального вибору для тривалих магістральних поїздок.

Скраплений газ також актуальний завдяки просіданню вартості пропан-бутану до 41,4 грн/л. Заправка авто з ГБО на 100 км ходу тепер вимагає 464,5 грн. Чистий бензин натомість символічно піднявся у ціні та став найдорожчим пальним для щоденного пересування з показником 522,2 грн на 100 км.

Електрична тяга

Власники електромобілів з доступом до домашньої розетки продовжують користуватися найвигіднішими умовами на ринку. За наявності двозонного лічильника витрати на 100 км пробігу в нічний час становлять 37,8 грн, а вдень сягають 75,6 грн. Цей спосіб пересування не має жодних конкурентів за рівнем фінансових витрат.

Комерційні зарядні хаби на початку літа також знизили тарифи завдяки стабілізації енергосистеми країни. Поїздка на 100 км з використанням повільних станцій тепер коштує 315 грн, а на швидких терміналах DC ціна становить 385 грн. Сучасні реалії повернули ринок до здорового балансу, де вигода визначається виключно доступом до конкретної інфраструктури.

Раніше Новини.LIVE писали, які поради з економії палива навпаки збільшують його витрату. Більшість з не просто неефективними, а діють абсолютно протилежним чином.

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