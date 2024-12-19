Черги на кордоні України 19 грудня — де найбільша кількість авто

Черги на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

На кордоні України з країнами ЄС у четвер, 19 грудня, фіксують черги з автомобілів. Водіям радять враховувати можливі збої в роботі електронних систем контрольних служб на КПП.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ у Facebook.

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Черги на кордоні України 19 грудня: пункти пропуску

Станом на 06:00 прикордонники повідомляють про черги з автобусів та легкових автомобілів на п'яти пунктах пропуску із сусідніми країнами.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 70 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 150 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року українські водії не зможуть оформляти "Зелену картку" прямо на кордоні. Відповідний сертифікат треба буде мати заздалегідь.

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