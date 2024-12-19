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Авто стоять на п'яти КПП — ситуація на кордоні вранці

19 грудня 2024 08:20
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України 19 грудня — де найбільша кількість авто
Черги на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

На кордоні України з країнами ЄС у четвер, 19 грудня, фіксують черги з автомобілів. Водіям радять враховувати можливі збої в роботі електронних систем контрольних служб на КПП.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ у Facebook.

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Черги на кордоні України 19 грудня: пункти пропуску

Станом на 06:00 прикордонники повідомляють про черги з автобусів та легкових автомобілів на п'яти пунктах пропуску із сусідніми країнами.

Черги на кордоні з Польщею 19 грудня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 70 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 150 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 19 грудня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 19 грудня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 19 грудня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 19 грудня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів. 

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року українські водії не зможуть оформляти "Зелену картку" прямо на кордоні. Відповідний сертифікат треба буде мати заздалегідь.

Також ми писали про митні обмеження під час в'їзду до Німеччини для українців.

кордон прикордонники автомобіль водії ДПСУ черги на кордоні

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