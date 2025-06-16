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Головна Авто Автівки стоять на КПП — де на кордоні найскладніша ситуація

Автівки стоять на КПП — де на кордоні найскладніша ситуація

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Дата публікації: 16 червня 2025 09:31
Черги на кордоні України 16 червня фіксують на восьми КПП
Черга на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
Ключові моменти Черги на кордоні України 16 червня Черги на кордоні з Польщею Черги на кордоні зі Словаччиною Черги на кордоні з Угорщиною Черги на кордоні з Румунією Черги на кордоні з Молдовою

Черги на кордоні України у понеділок, 16 червня, зафіксовано на восьми пунктах пропуску. Водіям радять враховувати можливі збої в роботі електронних систем контрольних служб.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 16 червня

Станом на 09:00 у понеділок, 16 червня, затори з автомобілів на КПП фіксують на кордоні з трьома сусідніми країнами.

Черги на кордоні з Польщею 16 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 45 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 16 червня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 35 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 16 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 16 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 16 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, для перетину кордону з Молдовою водіям знадобиться новий документ.

А речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, як чоловікам з бронюванням від мобілізації можна перетнути кордон.

кордон прикордонники автомобіль водії черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
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